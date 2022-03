Dit zijn de 20 meest voorkomende wachtwoorden die op het dark web circuleren

Antwerpen Hackers gebruiken QR-codes om geld te stelen en malware te installe­ren: “Ze plaatsen neppe adverten­ties in naam van restau­rants.”

Kinderen die via sms’jes vragen om geld omdat hun gsm gestolen is, of berichtjes van banken die plots om je pincode vragen. De manieren waarop cyberoplichters proberen je geld afhandig te maken zijn legio. En nu is er weer een nieuwe. Volgens de federale politie zijn onderzoekers van de Amerikaanse FBI onlangs een fenomeen op het spoor gekomen waarbij hackers QR-codes gebruiken om geld te bemachtigen of malware op smartphones te installeren.

