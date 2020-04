Dit zien Facebookers wereldwijd vanuit hun kot in lockdowntijden HAA

22 april 2020

12u35

Bron: Facebook 1 iHLN Een trip naar de andere kant van de wereld, of veel dichter bij huis, zit er door de Covid-19-pandemie momenteel niet in. Om dat leed wat te verzachten, is er gelukkig het internet: zo neemt de Facebookgroep ‘View from my Window’ je mee op virtuele wereldreis. De opzet is simpel: neem een foto van het uitzicht vanuit je raam en deel die op de sociaalnetwerksite.

Er bestaan verschillende ‘View from my Window’-groepen op Facebook, maar de grootste telt inmiddels ruim 1,6 miljoen leden. Eén blik op dit virtuele uithangbord en je waant je meteen in een andere uithoek van de wereld. Van de VS tot Italië en van Hawaï tot Brazilië: over de hele wereld worden uitzichten vanuit woningen gedeeld op de sociaalnetwerksite. Het resultaat is een internationaal allegaartje van vergezichten over onder andere tuinen, wijken, straten en waterlopen.

Een kleine bloemlezing: