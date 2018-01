Dit jaar komt een mannelijke sekspop (mét bionische penis) op de markt want steeds meer vrouwen willen er een FT

20u35 48 Instagram Realdoll Een van de mannelijke sekspoppen. iHLN Sekspoppen voor mannen zijn er in alle maten en gewichten, maar voor vrouwen is er tot nu toe nog maar weinig op de markt. Daar komt dit jaar verandering in, want fabrikant Realbotix is bezig aan de productie van een mannelijke seksrobot. Die krijgt zelfs een bionische penis. "Eentje die veel beter aanvoelt dan een vibrator", klinkt het.

De tijd dat een sekspop opgeblazen moest worden, is al even voorbij. Het gamma seksrobots wordt alsmaar groter. Ze ruiken niet meer naar plastic, voelen niet meer koud aan, maar zijn gemaakt uit siliconen. En zijn warm en zacht, zoals een mensenhuid. Ze hebben bruin haar, groene ogen of blond haar en blauw-grijze ogen. Ze zijn klein, groot, hebben vetrolletjes rond de heupen of zijn hyperslank. En de klant kan zelfs kiezen of haar nagels gelakt moeten zijn. En in welke vorm haar schaamhaar geschoren is. Van sommige poppen kan je zelfs het gezicht veranderen.

Voor mannen was er al keuze in overvloed, maar nu komen ook vrouwen aan hun trekken. Matt McCullen, CEO van sekspoppenfabrikant Realbotix, heeft de ambitieuze plannen voor een mannelijke sekspop onlangs bekendgemaakt. "We werken aan mannenrobots, die net als hun vrouwelijke tegenhangers ook werken met kunstmatige intelligentie”, luidde het. Volgens de CEO krijgen de seksrobots zelfs 'bionische penissen’. "Die trouwens veel beter zullen aanvoelen dan een vibrator." (lees door onder de foto)

Maybe a male doll is more your taste? You'll be able to order a hunk like this guy with robotics and artificial intelligence in the future. RealDoll is the best in the business and will go to any length to satisfy your desires. Een foto die is geplaatst door null (@abyssrealdoll) op 12 jun 2017 om 23:54 CEST

Meer zelfs: de sekspop zal ook in het elektriciteitsnet geplugd kunnen worden, zodat hij extra lang plezier kan bezorgen. Over hoe groot de penis wordt, antwoordde McMullen: "Dat mogen de klanten kiezen. The sky is the limit."

Eigen karakter

Haar vrouwelijke poppen gaf Realbotix een eigen karakter mee. Zo tonen de poppen emoties en kunnen ze 'een beetje blij' zijn of net heel uitbundig. En zoals het een echte vrouw betaamt, hebben ze ook een temperament. Of kunnen ze net erg droevig zijn. Ook de mannelijke variant zal dus een eigen karaktertje krijgen, gepersonaliseerd voor én door de klant. Dat kan door middel van een slimme applicatie, 'Harmony' genaamd. Die kan de klant op z'n smartphone zetten. Elke pop zal dus anders reageren en praten.

Momenteel worden alleen nog de vrouwelijke seksrobots verkocht, voor bedragen van 15.000 dollar of 12.500 euro. De mannelijke pop komt allicht eind dit jaar op de markt.