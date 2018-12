Gesponsorde inhoud Dit is de smartphone met de meest indrukwekkende camera Review - Huawei Mate 20 Pro Aangeboden door Huawei

12 december 2018

17u02

Bron: Huawei 0 iHLN Het blijft wat vreemd om duizend euro uit te geven aan een smartphone, maar wanneer je voor dat geld zoveel goeds terugkrijgt als alles wat er in de Huawei Mate 20 Pro zit is het bijna gerechtvaardigd. Een diepere kijk op een van de fascinerendste smartphones die er dit jaar op de markt zijn gekomen.

Als je alle smartphones van dit jaar op een rijtje zou leggen in een blinde test met alleen specificaties en features, zonder merknaam erbij, dan zouden veel mensen vermoedelijk de Mate 20 Pro verkiezen als indrukwekkendste smartphone van 2018. Hij heeft bijna alles, en van bijna alles ook nog eens veel.

Scherm en Accuduur

Het toestel schittert met zijn vlijmscherpe Amoled-scherm, alles werkt supersnel met de ingebouwde Kirin 980-processor, en de batterij (met een deftige 4.200 mAh capaciteit) gaat losjes twee dagen mee bij normaal verbruik. Ook kan hij zelf draadloos opladen en andere apparaten draadloos laten opladen, en heeft hij een vingerafdrukscanner die in het scherm zit én een 3d-gezichtscanner. Die elementen alleen al plaatst de Huawei Mate 20 pro bij de absolute top van wat er momenteel te vinden is op smartphonegebied.

Camera’s

Maar het grote verschil maakt hij met zijn camera. Of moeten we zeggen: camera’s, want achterop de smartphone prijkt een systeempje van liefst drie cameralenzen, alle drie makelij van de Duitse camerafabrikant Leica, , en allemaal met een ander brandpunt. Samen geven ze onder meer een beeld met een geweldige diepte (zogeheten Bokeh-effecten, met een scherpe voorgrond en een onscherpe achtergrond, zagen er nog nooit zo mooi uit vanop een smartphonecamera), een brede hoek, en zelfs de mogelijkheid om macrofoto’s te nemen.

Het enige minpunt vonden we de lichte overload aan softwarematige functies die Huawei voor de gekkigheid in het toestel stopte (‘bloatware’), en die evenmin goed werken als ze nut hebben. De mogelijkheid om het aantal calorieën op uw bord af te meten dankzij de 3D-peilingsmogelijkheden van de camera, bijvoorbeeld: bij een test op restaurant bleek dat het ding twee steaks van ongeveer dezelfde omvang en dikte een wel bijzonder sterk variërend calorietal toekende.

Maar de camera, het scherm en de batterij: dààrvoor kun je het doen.

