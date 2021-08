Dit is alles wat je moet weten over spectaculaire videogame ‘Deathloop’

We speelden de allereerste uren van Deathloop , een waanzinnige actiegame over een man - Colt genaamd - die vastzit in een gewelddadige tijdlus. Hier is, in de aanloop naar de release op 14 september, alles wat je moet weten over de game.

1 – Je zit minder ‘vast’ in die tijdlus dan je denkt

Colt belandt in een nachtmerrieachtige tijdlus, waarin hij iedere keer opnieuw wakker wordt op het strand van het eiland Blackreef, waar de tijd lijkt te blijven stilstaan en al wie overlijdt gewoon opnieuw wakker wordt. Maar voor spelers die nu al beginnen te gruwen omdat ze een masochistische bedoening à la Returnal verwachten, waarin je keer op keer dezelfde vijanden moet omleggen in de hoop dat je bij je volgende beurt wat verder geraakt: geen paniek! Dat tijdlus-element is vooral een verhaaltechniek, en zit niet ingebakken in de gameplay. Je wordt dus niét iedere keer dat je overlijdt opnieuw wakker op dat strand om de hele rimram weer opnieuw te doen: dat gebeurt alleen wanneer het verhaal erom vraagt.

Volledig scherm 'Deathloop' is een zogeheten 'immersive sim': een behoorlijk deel van de omgeving kan worden gemanipuleerd met speciale krachten. © Bethesda

2 – Hij lijkt erg op Dishonored en Prey

En dat is natuurlijk geen toeval. Net als die twee games is Deathloop een creatie van Arkane, een studio uit het Franse Lyon die naam heeft gemaakt met games die drie gedeelde eigenschappen hebben: het zijn steevast first-person-actiegames, waarin je zelf kiest of je de slinkse of de hardhandige aanpak hanteert, en waarin je door middel van speciale krachten ook een bovennatuurlijke greep op de fysica van de gamewereld hebt. Colt krijgt een breed arsenaal aan wapens tot zijn beschikking, van een machete tot een shotgun of twee machinepistolen die je tegelijkertijd kunt doen blaten, maar naarmate hij vordert in de game zal hij ook kunnen teleporteren, tijdelijk onzichtbaar worden, of de tijd eventjes terugdraaien.

Volledig scherm Let ook op de uitgesproken sixties-vibe van de decors. © Bethesda

3 – Het decor komt recht uit ‘Mad Men’

Nu we tijdens onze eerste uren in Deathloop al een flink stuk van het eiland hebben kunnen verkennen, hebben we ook de sfeer van het mysterieuze eiland kunnen opsnuiven. Je belandt in een alternatieve versie van de jaren 60, dus decors met veel kunststof en diepe kleuren – zie de tv-reeks Mad Men of de eerste James Bond-films met Sean Connery. Er zit ook computertechnologie in het decor, wat in de echte sixties buiten academische en militaire middens onbestaande was, maar die werkt lekker anachronistisch op grote spoeltapes.

Volledig scherm Gewoon een keiharde schop in de snuit doet het 'm ook altijd. © Bethesda

4 - Hij is (tijdelijk) alleen op de PlayStation 5

Deathloop komt voorlopig alleen uit op de PlayStation 5, en tijdens de eerste uren in de game die ons vergund waren door uitgever Bethesda merkten we meteen hoe de makers de eigenheden van de console naar hun hand hebben gezet. Vooral de controller van de PS5 kreeg wat aandacht, merkten we: je voelt iedere stap van Colt in de haptische feedback, en je kwelduivel Julianna blaast je dingen in de oren via de speaker in het ding. Maar dat mooie liedje blijft wellicht niet duren: Bethesda is inmiddels overgenomen door Microsoft, en zal vanaf nu wellicht uitsluitend nog Xbox-games maken.

Volledig scherm Julianna, je eeuwige kwelduivel in de game. © Bethesda

5 – De makers noemen het een ‘moordpuzzel’

Colts enige manier om de dodelijke tijdlus te doorbreken is door diegenen uit te schakelen die haar hebben bedacht: een bont gezelschap van acht ‘Visionaries’, die de Blackreef-tijdlus hebben opgezet om een feest te kunnen organiseren dat letterlijk tot in de eeuwigheid duurt. Om die Visionaries uit te schakelen moet Colt naar vier verschillende gebieden trekken op het eiland, van stedelijke tot natuurlijke decors, waar ze zich op vier verschillende tijdstippen van de dag kunnen bevinden. Op die vier dagdelen zien de omgevingen er ook lichtjes verschillend uit, en kun je bijvoorbeeld ‘s avonds zelfs doorgangen vinden die er ’s ochtends niet zijn. Je uiteindelijke doel is om precies te weten te komen waar die allemaal zitten, zodat je ze allemaal kunt uitschakelen en de tijdlus kunt breken.

“Het is een moordpuzzel”, vertelde game director Dinga Bakaba ons. “Daarmee is de game in één woord samengevat. Maar je hoeft niet met pen en blocnote naast je te zitten spelen. Wanneer je een zekere progressie hebt gemaakt, leidt de game je bij de hand.”

Volledig scherm De gamewereld van 'Deathloop' is gebaseerd op de Faeröer-eilanden, dus een deel van de buitendecors zal winters aanvoelen. © Bethesda

Volledig scherm Bij momenten is de game ook behoorlijk bruut. © Bethesda

