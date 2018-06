Dit hotel is een paradijs voor gamers: op elke kamer staan twee gamecomputers avh

08 juni 2018

16u06

Bron: Mashable 738 iHLN Het iHotel in het Taoyuan-district in Taiwan is de natte droom van elke gamer. Elke kamer is voorzien van twee krachtige gamecomputers en twee luxueuze gamezetels, goed voor uren spelplezier met je reisgezel.

Een nachtje in het iHotel in Taiwan kost ongeveer 83 euro, maar wie op een krapper budget zit kan tijdens het weekend ook een kamer voor 10 euro per uur boeken. En er bestaat zelfs een formule waarbij je 15 uur kan gamen voor 63 euro.

Elke kamer is uitgerust met twee gamecomputers met i5-7400-processors, 16 gigabyte RAM en een GTX 1080 Ti GPU. Bovendien is aan comfort geen gebrek dankzij twee speciale DXRacer-gamezetels. Voor wie liever naar games kijkt dan speelt is er een 46-inch scherm waarop je eSports kan kijken. Er hangt ook een groot scherm beneden in de lobby, waar je kan verbroederen met andere gamers van over de hele wereld.