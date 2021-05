Disney deelt eerste beelden van ‘écht’ Star Wars-lichtzwaard

TV Marvel lanceert nieuwe ‘Avengers’-spi­noff: “Een superheld die zijn problemen verwerkt bij een psycholoog, ongezien toch?”

18 maart Marvelfans zijn amper uitgepraat over ‘WandaVision’ of Disney+ slaat ons al om de oren met een nieuwe superheldenreeks: ‘The Falcon & The Winter Soldier’, die vanaf morgen te bekijken is. We praten met hoofdrolspelers Anthony Mackie (41), Sebastian Stan (38) én Marvel-CEO Kevin Feige (47) over een depressieve superheld, een zwarte Captain America en een heuse bromance. “We zijn een beetje een Siamese tweeling geworden.”