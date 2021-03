Digitale woning ‘Mars House’ verkocht voor meer dan 400.000 euro

Het huis is het beste te vergelijken met een huis dat je met de computergame The Sims zou bouwen, maar dan gewoon heel duur. De woning bestaat dus niet echt, maar de koper krijgt wel een digitaal certificaat (NFT of niet vervangbare token) dat de echtheid garandeert en bepaalt wie eigenaar is van een online item.

De ‘bezoeker’ kan in het huis kijken door virtual reality, waarbij een volledige nieuwe digitale wereld wordt gecreëerd, of door augmented reality. Bij die laatste worden digitale elementen van de marswereld toegevoegd aan een beeld van de echte wereld.

Kim kwam op het idee toen ze in quarantaine zat door de coronapandemie. Ze wilde de toename van het digitale leven gebruiken, om het welzijn van andere mensen te verbeteren: “Iedereen zou in zijn huis een LED-muur moeten installeren voor NFT-kunst. Dat is de toekomst, en Mars House laat de schoonheid van die mogelijkheid zien”, aldus de kunstenares. De koper volgde die visie, want die telde een half miljoen dollar of ruim 420.000 euro voor het werk neer.