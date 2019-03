Digitaal detoxen is het nieuwe vasten BCL

Digitaal detoxen is het nieuwe vasten. Althans, daar roept internetpastoor Nikolaas Sintubin toe op. De veertigdagentijd ging gisteren van start en liefst 15.000 Belgen en Nederlanders volgen zijn 'vastenwebsite'. "Het klassiek vasten is achterhaald, leg in de plaats eens je smartphone aan de kant."

Aswoensdag was het gisteren, en dat is traditioneel het startsein voor de vasten. Terwijl vroeger elke christen vlees en alcohol aan de kant liet, weten vandaag heel wat mensen niet eens meer waarvoor die veertig dagen voor Pasen nu precies staan. Nochtans: vasten is in. Dat bewijst het succes van Tournée Minérale en Dagen Zonder Vlees. "Alleen ontbreken daar de christelijke waarden", zegt internetpastoor Nikolaas Sintubin. "Want vasten is niet alleen jezelf onthouden, er moet ook een aspect van solidariteit en geloof aan vasthangen." En daar hebben de christenen van vandaag iets op gevonden, want steeds meer gelovigen gaan op digitale detox. Sintubin roept er via zijn website Ignatiaansbidden.org zelfs toe op.

Elke dag mailtje van de pastoor

"Klassiek vasten is achterhaald. Gebruik eens 40 dagen geen Snapchat of schakel Facebook uit, dát is jezelf onthouden anno 2019. Bij mezelf gaat alles aan de kant na 20 uur, bijvoorbeeld. Met de vrijgekomen tijd kan je iets zinvols - volgens de christelijke waarden - doen in de plaats, zoals qualitytime met je gezin." Maar liefst 15.000 Belgen en Nederlanders schreven zich al in op de website. "Zij krijgen elke dag een mailtje waarmee ze persoonlijk aan de slag kunnen, ter voorbereiding op het paasfeest." De Kerk zelf is alvast erg te spreken over het initiatief. "Elk tijdperk heeft zo z'n verleidingen. Vandaag is dat het digitale. We kunnen alleen maar toejuichen dat mensen daar in deze periode even bij stil staan."