Deze sms open je maar beter niet op je iPhone TTR

16 februari 2018

12u21

Het lijkt een onschuldig teken, maar toch open je een sms met deze inhoud maar beter niet. Door het bericht te openen, wordt het sturen van berichten via i Messages, Outlook, Gmail, Facebook Messenger en WhatsApp plots onmogelijk. De Italiaanse website Mobile World merkte voor het eerst de bug op.

Het berichtje met het Indische teken openen, is genoeg om verschillende apps die gebruikmaken van iOS 11.2.5 of macOS te doen crashen. Zo zullen onder meer iMessages, Outlook, Gmail, Facebook Messenger en WhatsApp niet meer werken. "Als je een van deze apps opent, zullen die zichzelf opnieuw sluiten. Het karakter is onleesbaar voor de programma’s, waardoor er een bug is ontstaan”, legt Giuseppe Tripodi van Mobile World uit. "Als je dit bericht krijgt op je iPhone, open het dan niet."

Tom Warren van techwebsite The Verge toont met een video op Twitter wat er precies gebeurt als je het bericht met het Indische teken opent. (Lees verder onder de Tweet.)

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8 Tom Warren(@ tomwarren) link

Wanneer iemand toch een notificatie probeert te creëren, is het mogelijk dat je je toestel niet meer kan openen. "Reboot je toestel niet, probeer het niet op te lossen met terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, want dat werkt toch niet”, aldus Tripodi.

In een reactie aan iMore laat Apple weten op de hoogte te zijn van de bug. Ze zullen niet wachten tot iOS 11.3 verschijnt om het probleem op te lossen. Momenteel wordt aan een tussentijdse update gewerkt.