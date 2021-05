Deze nieuwe Google-functie helpt mee huidkanker op te sporen

Goedele Liekens waarschuwt voor gevaren van melanomen: "Smeer en controleer”

29 april Een vijfde van de melanomen blijft ongediagnosticeerd, een derde van de huidcontroles wordt gemist. Dat is de zware balans van de coronapandemie, blijkt uit een enquête bij ruim 700 dermatologen in 36 landen. In België blijven naar schatting 739 kwaadaardige huidtumoren onder de radar. In haar jaarlijkse preventiecampagne roept Euromelanoma dan ook op om aan zelfonderzoek te doen én verdachte vlekjes te melden. “Het zijn niet alleen zonnekloppers die huidkanker krijgen.”