Deze nieuwe en gevaarlijke cyberaanval wordt gewoon met de post bezorgd

08 augustus 2019

16u31

Een nieuw soort cyberaanval kan door kwaadwillenden gewoon met de post bezorgd worden. In het pakket zit een apparaat dat kan inbreken op de plaatselijke wifi. Deze nieuwe vorm, genaamd warshipping, is bijzonder gevaarlijk voor bedrijven, meldt computermaker IBM.

IBM kan het weten, want zij stelden deze nieuwe methode voor in het kader van voorlichting. Het apparaatje kost zo’n honderd dollar en is moeilijk te ontdekken door de kleine omvang. Hoe het werkt?

Als een soort Paard van Troje wordt het pakket naar het bedrijf gestuurd. Als het pakketje eenmaal bezorgd is, gaat het apparaat - gebaseerd op een Raspberry Pi - op zoek naar het wachtwoord van de lokale wifi. Eenmaal gekraakt kunnen cybercriminelen hun gang gaan. Wachtwoorden en gevoelige informatie kunnen zo makkelijk achterhaald worden.

IBM meldt aan tech-site TechCrunch dat de aanval effectief en vooral goedkoop is. De hacker hoeft niet in de buurt te zijn om de aanval uit te voeren en de kans dat het apparaat ontdekt wordt is klein. Het is overigens nog niet bekend of deze manier van aanvallen al gebruikt is, maar volgens IBM is die kans reëel.