Deze 4 smartphones zijn de beste koop van het moment Ronald Meeus

01 april 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Is jouw smartphone dringend aan vervanging toe? Deze vier toestellen krijgen momenteel overal de beste scores.

Samsung Galaxy S10 (Prijs: vanaf € 899)

De grootste verbetering is de veelzijdigheid van de cameraopstelling. Ook de verhoogde accucapaciteit zou hoge ogen kunnen gooien. De ontgrendeling was verder een heikel punt de afgelopen jaren: de gezichtsontgrendeling werkte niet heel goed en de vingerafdrukscanner was vaak onhandig geplaatst. De nieuwe ultrasone scanner lijkt een mooie stap voorwaarts. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10.

Lees ook: Review - Samsung Galaxy S10-serie - Meer technologie achter de schermen

(lees verder onder de foto)

Huawei Mate 20 pro (Prijs: vanaf € 827)

De Mate 20 Pro is een dure smartphone, maar hij heeft wel uitstekende specificaties. Hoogtepunten zijn de accuduur en de veelzijdige camera met groothoeklens, telelens en grote primaire camera. De 3D-gezichtsscanner en de vingerafdrukscanner achter het scherm werken goed, maar zijn toch niet zo handig als de ‘gewone’ vingerafdrukscanner. Laden gaat razendsnel, het scherm kan mooi helder. Bekijk hier de Huawei Mate 20 pro.

(lees verder onder de foto)

Apple iPhone XS (Prijs: vanaf € 1.021)

De iPhone XS straalt luxe uit, ligt lekker in de hand en maakt prachtige foto’s. Hij is ook voorzien van een van de beste stereoluidsprekers op de markt, heeft een wonderschoon oledscherm en is ernstig snel. De camera is ten opzichte van de iPhone X echt verbeterd. Kortom: als de iPhones nog zwakke punten had ten aanzien van de concurrentie, dan zijn die met de XS echt wel grotendeels weggewerkt. Bekijk hier de Apple iPhone XS.

(lees verder onder de foto)

Xiaomi PocoPhone F1 (Prijs: vanaf € 305)

De beste smartphone in een meer bescheiden prijsklasse blijft de PocoPhone F1 van Xiaomi. Niet alleen is het de Chinese fabrikant gelukt om een high-end-processor met veel geheugen en voldoende snelle opslag in de telefoon te krijgen, maar het scherm is ook prima, evenals de accuduur. En hij heeft nog een klassieke 3,5mm-audiojack. Bekijk hier de Xiaomi PocoPhone F1.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde smartphones van het moment.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Goede Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips

Samsung Galaxy S10: nu al de beste smartphone van 2019?

Review - Xiaomi Pocophone F1 - High-end smartphone voor weinig geld