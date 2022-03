Defensie betaalt lonen door computerprobleem al jaar niet correct uit: “15.000 euro niet gekregen”

Al een jaar lang krijgen militairen hun loon verkeerd of zelfs niet uitbetaald. Soms gaat het om bedragen van meer dan 10.000 euro die ontbreken op de rekening. En dat in een periode waarin het leger juist meer aandacht krijgt door de spanningen met Oekraïne.

De oorzaak van de problemen ligt bij de software die Defensie gebruikt om de lonen te berekenen. VRT berichtte eerder al dat daarmee problemen zijn. En die hebben ze bij het leger dus nog steeds niet opgelost een jaar na het eerste gebruik.

“Er zijn problemen zoals verkeerde berekeningen die pas na weken of zelfs maanden worden opgelost. Je denkt dan dat die definitief van de baan zijn, maar even later duiken dezelfde fouten weer op”, zegt Walter Van Den Broeck van ACV Defensie.

We konden met een aantal militairen praten en die zijn bijzonder kwaad: “Ik moet jonge rekruten proberen uitleggen dat ze niet weten of hun loon op het einde van de maand komt of correct wordt uitbetaald. Dat motiveert niet”, vertelt Lars* ons vanop het schip waarmee hij op missie is momenteel.

“Ik ken een militair die sinds juli 15.000 euro moest krijgen. Hij was lang van huis en zijn vrouw stond op een bepaald moment aan een tankstation en kreeg daar geen benzine want de kaart was geblokkeerd. Dat is niet aanvaardbaar”, zegt Van Den Broeck.

Het is vooral een extra bezorgdheid die onze militairen in deze tijden kunnen missen: “Het is elke keer gewoon weer bang afwachten voor mezelf en mijn collega’s: gaan we loon krijgen en is het wel correct?”, aldus Lars. Heel vaak wordt het loon van de vorige maand rechtgezet door de maand nadien minder of meer uit te betalen. En premies? Die ontbreken regelmatig gewoon.

Eisen

Deze maand worden de loonbarema’s voor Defensie aangepast. De militairen, die wij konden spreken, vrezen ervoor dat dit opnieuw voor problemen zal zorgen in het softwaresysteem.

ACV vraagt aan defensie om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Zodat militairen niet de hele tijd ingewikkelde loonbrieven krijgen waarop heel wat aanpassingen vermeld staan. Bovendien vraagt ACV aan Defensie intrest te betalen op loon dat te laat wordt gestort. Dat lijkt hen logisch omdat het soms om maandenlange wachttijden gaat.

We hebben het leger om een reactie gevraagd maar kregen tot nu toe geen antwoord.

*Lars is een fictieve naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

