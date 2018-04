De oudere Amerikaanse senatoren hebben geen idee hoe Facebook werkt, en dat werd duidelijk uit enkele bizarre vragen kg

11 april 2018

09u23

Bron: Mashable, Vox 8 iHLN Tijdens hun hoorzitting vroegen 44 senatoren Facebook-baas Mark Zuckerberg gisteren om tekst en uitleg bij het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Dat zij zelf echter weinig voeling hadden met het sociale netwerk, werd duidelijk uit enkele van hun vragen.

Zo'n vijf uur lang werd Mark Zuckerberg op de rooster gelegd door de Amerikaanse Senaat. Veel van de vragen gingen over het databeleid van Facebook, het lek rond Cambridge Analytica en de hoeveelheid nepaccounts die het netwerk telt. Enkele senatoren leken echter maar amper te begrijpen hoe het sociale medium nu net werkt en schotelden de Facebook-topman enkele bizarre vragen voor.

"Senator, we tonen advertenties"

Zo zette senator Orrin Hatch meteen de toon met een vraag over het businessmodel van Facebook: hoe kan het immers dat het sociale netwerk kan blijven bestaan, als het geen geld vraagt aan zijn gebruikers? Waarop Zuckberg in één zin het meest gebruikte businessmodel voor online media kurkdroog uit de doeken deed: “Senator, we tonen advertenties.”

Ook senator Brian Schatz, die met zijn 45 jaar jonger is dan veel van zijn collega’s, leek niet te begrijpen hoe Facebook in elkaar zat. Schatz vroeg aan Zuckerberg of Facebook kon meekijken als hij een “e-mail” stuurde via WhatsApp.

Toen Zuckerberg uitlegde dat de data die verstuurd wordt via de app versleuteld is, en dus onleesbaar is voor eender welke andere partij, leek dat niet meteen door te dringen tot de senator. “Ja, maar als ik iemand een bericht stuur over de film Black Panther via WhatsApp, krijg ik dan advertenties over Black Panther op Facebook?”

Sen. Schatz: If I email(?) someone over Whatsapp, can facebook see that?



Zuck: Senator no, Whatsapp is encrypted, we can’t see any of that.



Schatz: Yeah but if I message someone about Black Panther on Whatsapp will I get adds about Black Panther On Facebook?



Zuck: ….no. Paul McLeod(@ pdmcleod) link

Geprint

Senator Patrick Leahy ondervroeg Zuckerberg even later over enkele Facebook-groepen. De senator had de moeite genomen om de omslagfoto van elke groep af te drukken op papier. Toen hij Zuckerberg vroeg of de groepen mogelijk een front vormden voor Russische propaganda-groepen, vroeg Zuckerberg om verduidelijking. “Senator, vraagt u me dat over die groepen specifiek?” Leahy antwoordde bevestigend, alsof de CEO persoonlijk op de hoogte was van elke groep op het netwerk.

"Ik ben niet bekend met die content," moest Zuckerberg uiteindelijk toelichten.

Het belangrijkste dat deze hoorzitting mij al geleerd heeft: de Amerikaanse Senaat heeft geen scherm om bewijsmateriaal op te projecteren. En Zuckerberg zijn lach maar inhouden. pic.twitter.com/mKJVCQCVSE Dries(@ draaimeulen) link

Op Twitter werd er gesmuld van de soms rare, soms lachwekkende vragen. Gebruikers postten parodiën waarin “Mr. Zuckerberg” de meest absurde tech-vragen krijgt voorgeschoteld, van "Wat is een por?" tot "Hoe krijg ik dat cirkeltje rond een 'a' om een e-mailadres te typen?"

Mr. Zuckerberg, what is a "poke"? pic.twitter.com/ZN7lmSqU9b sam greisman(@ SAMGREIS) link

"Mr. Zuckerberg, let's say a staff member happened to accidentally like a porn video" pic.twitter.com/2gybDqXnV7 Dr. Barry McCockiner(@ Sp0rtsTalkJo3) link

“Mr. Zuckerberg, I’ve been meaning to ask you this question. How do I add the circle around the “a” to type an email address?” pic.twitter.com/hpibr0wlXF sreekar(@ sreekyshooter) link