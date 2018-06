De online-winkelstraat is voor elke dief een walhalla: daar gaan jouw creditcard- en persoonsgegevens Remco Andersen

01 juni 2018

14u14

Bron: de Volkskrant 0 iHLN De websites van veel kleinere instellingen als winkels, scholen, zorgverleners en hobbyclubs zijn zo kwetsbaar, dat hackers er jouw achtergelaten persoonsgegevens kunnen stelen. Het gaat om 375.000 websites. Heb je ooit iets online besteld?

Wie heeft ­weleens een seksspeeltje ­gekocht bij een webwinkel? Online ietsje meer drank besteld dan de buren of de werkgever hoeven te weten? Voorkeuren toevertrouwd aan een datingbureau? ­Medische gegevens van een ziek kind aan de opvang doorgegeven? Informatie opgevraagd bij een stichting voor vrijwillige levensbeëindiging?

Het is te hopen dat jouw stiekeme ­pleziertjes en persoonlijke zieleroerselen veilig blijven.

Beveiligd

De fysieke winkelstraat is van alle kanten beveiligd tegen inbrekers: met sloten, alarmsystemen, ­camera’s en dna-spray. Winkeliers laten klanten zoveel mogelijk betalen met een bankkaart; biljetten gaan direct de kluis in, kassa’s worden regelmatig geleegd. Maar in de vir­tuele winkelstraat, waar hackers zoeken naar identiteitsgegevens, wachtwoorden en creditkaartdata, worden de toegangspoorten slecht bewaakt.

