De nieuwste vouwbare Samsung-telefoon ligt op 18 september in de winkel voor... 1.999 euro

Bron: AD.nl 2 iHLN Samsung heeft alle details aangekondigd over zijn vouwbare Galaxy Z Fold2. De telefoon komt 18 september uit in de Benelux en gaat maar liefst 1.999 euro kosten. Samsung had al eerder wat details laten zien bij een Samsung heeft alle details aangekondigd over zijn vouwbare Galaxy Z Fold2. De telefoon komt 18 september uit in de Benelux en gaat maar liefst 1.999 euro kosten. Samsung had al eerder wat details laten zien bij een presentatie vorige maand.

De grootste uiterlijke wijziging is het scherm aan de buitenkant van de vouwbare telefoon: die is een stuk groter en heeft een oledscherm van 14,8 bij 5,4 centimeter. De diagonaal is hetzelfde als het scherm van de Galaxy S20, maar het scherm zelf is veel smaller.

De binnenkant is vrijwel hetzelfde. Het is een plastic scherm met plastic toplaag en een dunne laag van glas ertussen, net als de Z Flip van eerder dit jaar. De inkeping, ofwel ‘notch’ van de vorige Fold, is vervangen voor een gat in het scherm voor de camera.



De nieuwe Fold is ook iets dunner dan de vorige. De maximale dikte is opgevouwen 16,8 mm tegenover 17,1 mm van de vorige Fold.

Op gebied van software heeft de Fold2 ondersteuning voor Flex Mode, waarbij sommige apps de interface splitsen als gebruikers de telefoon half openzetten. Ook zijn er meer manieren om meerdere apps tegelijk open te zetten op het grote scherm: gebruikers kunnen ‘app-paren’ opslaan om meerdere apps tegelijk te openen.

De Galaxy Z Fold2 kost 1.999 euro en is vanaf 18 september beschikbaar in ons land in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze. Bestellingen kunnen vanaf vandaag geplaatst worden, meldt Samsung op zijn website.

