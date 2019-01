Valley of the Boom Gesponsorde inhoud De eerste webcamverbinding ooit was gericht op een koffiepot, en 16 andere internetweetjes die je voorbereiden op de nieuwe serie Valley_of_the_Boom Aangeboden door National Geographic

23 januari 2019

13u57 0

Het internet heeft ons in de ban. Maar wat weten we over die immense, digitale snelweg? Vanaf 27 januari laat National Geographic de humoristische dramareeks Valley_of_the_Boom op je los. Het plot? Drie vergeten internet-pioniers die in Silicon Valley de paden effenden voor hedendaagse wereldbedrijven als Google, Facebook en Youtube. Deze 17 onwaarschijnlijke weetjes brengen je alvast in de stemming.

1. Het internet telt 1,95 miljard websites

Alles opgeteld is dat goed voor zo’n 4,5 miljard webpagina’s. Ter illustratie: wie 5 minuten op elke pagina van het web door wil brengen, zal daarvoor een kleine 43 jaar non-stop moeten surfen. En zelfs dan zal je eindeloos achterop geraken. Elke seconde zien immers drie nieuwe websites het levenslicht. Om exact te weten hoeveel websites er nu bestaan, hou je dus best deze teller in het oog.

2. Bijna 60 procent van de wereldbevolking surft

Van de 7,5 miljard aardbewoners zijn er liefst 4,3 miljard aan het internet aangesloten. Die laatste 3,2 miljard internetofoben wonen zowel in het Westen als ver daarbuiten. Eén op drie volwassen Italianen en liefst 9 miljoen Britten hebben nog nooit een browser van dichtbij gezien.

3. Elk uur worden 5.000 domeinnamen voor nieuwe websites geregistreerd

Dat zijn er 120.000 per dag en 43 miljoen per jaar. De ironie: 75 procent van die webadressen wordt niet eens gebruikt. Twijfelachtige bedrijven kopen deze goedkoop op in de hoop er ooit veel geld voor te kunnen vragen aan iemand die deze naam wél wil.

4. 30% van de wereldbevolking zit op Facebook

Dat zijn zo’n 2,25 miljard mensen, of meer dan de helft van de internetgebruikers. Dat is een opvallend cijfer als je bedenkt dat het sociale medium verboden is in landen als Iran, Noord-Korea, Bangladesh en China (het land met de meeste surfers ter wereld).

5. Elke dag gaan er 250 miljard e-mails de deur uit

Dat komt neer op 58 digitale brieven per internetgebruiker. 81 procent daarvan is echter spam. De kans dat je dus vooral reclame voor schimmige plastische ingrepen of herinneringen aan lang vergeten erfenissen in de bus krijgt, is reëel.

6. De eerste website ooit staat nog steeds online

Die werd door de onderzoekers van de Europese organisatie CERN in Genève gemaakt met de eerste versie van HTML. Verwacht je niet aan prachtige plaatjes of oogverblindende animaties: dit historische document had aan enkele regeltjes tekst en een handvol hyperlinks genoeg om geschiedenis te schrijven.

7. Elke minuut wordt er 400 uur aan video gepost op YouTube

En terecht, aangezien we allemaal gemiddeld vier uur per maand op het platform spenderen. Alle video’s die worden geüpload, worden door Google zelf nagekeken op ongepaste content en auteursrechten. Hun razendsnelle software kan elke dag 100 jaar aan video onder de loep nemen.

8. 8 op 10 online foto’s zijn van naakte vrouwen

Dat het internet bulkt van de porno wist u al. Dat liefst 80 procent van alle geüploade plaatjes (niet zo functioneel) vrouwelijk naakt bevatten, doet u waarschijnlijk wél achterover slaan. We consumeren dan ook massaal online porno. Een derde van alle bestanden die gedownload worden, is seksueel getint.

9. Het internet wordt bestuurd door amper 7 personen

Het klinkt als een mystieke legende, maar het is de bizarre waarheid. Zeven anonieme personen hebben elk een sleutel waarmee ze het internet kunnen resetten of platleggen. In geval van hoge nood komen die sleutelbewaarders samen om drastische stappen te zetten. Dat was gelukkig nog nooit nodig. De bende komt wel op jaarlijkse basis samen om hun licht te laten schijnen op het reilen en zeilen van het net.

10. Het internet gaat al bijna 11.000 dagen mee

Het wereldwijde web blaast dit jaar 30 digitale kaarsjes uit. Tot op 12 maart 1989 had niemand van surfen, mailen of chatten gehoord. Daarmee is het web een kleine 11.000 dagen oud. Op deze website kan je op de hoogte blijven van de exacte leeftijd van onze digitale vriend: howoldistheinter.net/.

11. Google kan slechts 0,2 procent van alle webpagina’s vinden

Hoewel het lijkt alsof Google alles kan opvissen uit het wereldwijde web, toont het ons enkel het topje van de ijsberg. Wat het niet toont, is het zogenaamde Deep Web: een verborgen netwerk dat naar schatting 400 tot 500 keer groter is dan het googlebare web. Dit zijn stuk voor stuk pagina’s waarvoor je geautoriseerd moet zijn om ze te kunnen bekijken. Denk bijvoorbeeld aan je persoonlijke mailbox of de medische gegevens die in de cloud worden opgeslagen. Verwar het dus zeker niet met het Dark Web, het verborgen digitale vagevuur waar criminelen op zoek gaan naar drugs, wapens of zelfs een seriemoordenaar.

12. De eerste webcamverbinding ooit was gericht op een koffiepot

De selfie en de videoconferentie vallen niet meer uit onze levens weg te denken. Toch werd de webcam initieel voor een heel ander doel ontworpen: zodat de onderzoekers van de universiteit van Cambridge vanop hun computer konden zien of de koffie al was doorgelopen. Dat scheelde hen een onnodig uitstapje naar de koffiehoek. Lang leve de luiheid!

13. Wij hebben het 19de snelste internet ter wereld

Wie echt razendsnel wil surfen, trekt best naar Zuid-Korea. Daar googelen ze aan een gemiddelde snelheid van 28,6 megabyte per seconde. Ons land doet het met 16,3 ook zeker niet slecht en strandt op een 19de plaats. Snelle surfers blijven beter weg uit Paraguay. Zij zijn met een povere 1,4 megabyte per seconde de slechte leerling van de klas.

14. Volgend jaar hangen er 40 miljard toestellen aan het net

Geschat wordt dat er in 2020 liefst 40 miljard apparaten op het internet zullen zijn aangesloten. Dat zijn 5,3 toestellen per wereldburger of 8,8 per internetgebruiker. Dat zijn niet enkel computers, tablets en telefoons, maar steeds vaker ook slimme thermostaten, televisies en zelfs koffiemachines.

15. 19 procent van alle koppels leert elkaar online kennen

Nu de taboes over online-dating wegebben en Tinder op steeds meer smartphones verschijnt, mag het niet verbazen dat vele sprookjes vandaag al swipend beginnen. Bijna 1 op 5 koppels vindt elkaar online. De online dating-industrie maakt jaarlijks dan ook een miljard euro winst.

16. Alles wat ooit op het internet verschijnt, wordt bijgehouden

Denk niet: “Als ik een webpagina verwijder, is deze voorgoed verdwenen”. Er bestaat namelijk een internetarchief dat willekeurige webpagina’s opslaat en archiveert op datum. Als je op zoek bent naar een verwijderde webpagina, volstaat een duik in het gratis archief van het internet vaak om die verloren gewaande informatie weer op te vissen: https://archive.org.

17. We spenderen 10 procent van ons leven op sociale media

Je online contacten onderhouden vraagt tijd. Veel tijd. De gemiddelde socialemediagebruiker spendeert dagelijks tussen de 100 en 150 minuten op Instagram, Twitter, Facebook en soortgenoten. Dat komt neer op 38 volle dagen per jaar.

Vanaf 27 januari duik je nog dieper in de deiningen van het web tijdens de www.week op National Geographic. Zeven dagen lang krijg je de beste reeksen en documentaires voorgeschoteld, doorspekt met nog veel meer wetenswaardigheden en curiosa over het internet. Zo kan je elke dag genieten van een gloednieuwe aflevering van Valley_of_the_Boom, een fascinerende reeks over de internetpioniers die met roemruchte startups het tijdperk van het moderne internet inluidden. Zonder Netscape, TheGlobe.com en Pixelon, zouden grote jongens als Google, Facebook en Youtube er misschien nooit gekomen zijn.

Te bekijken via deze kanaalnummers: Telenet 51, Proximus 192, Orange 11