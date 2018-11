De ‘echte’ Super Mario (84) is overleden NT TTR

02 november 2018

15u12

De naamgever van het gamepersonage Super Mario is overleden. De Amerikaanse zakenman Mario Segale werd 84 jaar.

In de jaren tachtig verhuurde de zakenman een gebouw aan gamemaker Nintendo. De Japanners hadden een huurachterstand, maar wisten Segale te overtuigen om hen niet uit te zetten. Als dank besloot het bedrijf het hoofdpersonage uit hun eerstvolgende spel naar hem te vernoemen. Het werd een van de meest succesvolle gameseries aller tijden.



Het figuurtje dat de naam van de Amerikaan kreeg werd een besnorde en mollige Italiaanse loodgieter: Super Mario. “Ik wacht nog steeds op mijn vergoeding”, zei Segale ooit.

Super Mario werd geïntroduceerd in 1981 in het spel Donkey Kong en heette toen nog ‘Jumpman’. Toen hij een eigen grotere rol kreeg, besloot Nintendo een jaar later, dat Jumpman een echte voornaam moest krijgen.

