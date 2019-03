100% familyproof Gesponsorde inhoud Dé discussie: een smartphone voor je kind, voor of tegen? Aangeboden door Telenet

14 maart 2019

09u00 0 iHLN Een smartphone voor een twaalfjarige? Het lijkt intussen een evidentie, want kinderen hebben blijkbaar steeds vaker op jongere leeftijd al een mobieltje op zak. Wat is een gepaste leeftijd, hoeveel verantwoordelijkheid geef je hen en wat als ze die smartphone verliezen: elke ouder worstelt met de regels. We legden 4 stellingen voor aan Ingrid Renders, mede-oprichtster van Maison Slash en mama van twee zonen (10 en 8 jaar), en Roel Naessens, Industry leader bij Google België en vader van 1 zoon en 2 dochters (12, 10 en 4 jaar).

1. Een smartphone als achtjarige? Moet kunnen.

Ingrid Renders: “Onze zonen van 8 en 10 hebben allebei een smartphone. De reden is heel specifiek: ik wil dat mijn kinderen tijdig de online etiquette leren kennen maar ook hun identiteit kunnen bepalen. Ik wil een smartphone op jonge leeftijd zeker niet promoten - dat leertraject kan evengoed met een tablet of een iPod. Maar ik geloof dat kinderen die tot hun twaalf moeten wachten om te TikTok’en of op Instagram te gaan, gigantische verwachtingen hebben. Is die verjaardag eindelijk daar, dan is het alle remmen los. Ik leer mijn zonen liever stap-voor-stap omgaan met het toestel. Aanvankelijk kreeg onze oudste zoon een telefoon zonder sim-kaart, op zijn tiende verjaardag kreeg hij een sim-kaart omdat hij vanaf dan zelfstandig naar school ging.”

Roel Naessens: “De overgang naar het middelbaar bleek voor ons de juiste leeftijd: onze zoon ging vanaf dan met de bus naar het middelbaar en naar de sportclub. Via zijn smartphone kan hij de uurregeling van het openbaar vervoer raadplegen, maar ons ook bereiken in geval van nood. Toegang tot het web en gaming mocht al vanaf jongere leeftijd, maar altijd onder toezicht via de huiscomputer die centraal in de woonkamer staat.”

2. Een eigen smartphone betekent de volle verantwoordelijkheid

Roel: “Zo’n smartphone blijft een functioneel toestel zoals bijvoorbeeld een fiets. Daar moet dus voor gezorgd worden. Wij kozen bewust voor een goedkoop model, verder zijn een screen protector en een goede beschermhoes een must. Raakt het toestel beschadigd of verloren, dan proberen we vooral te begrijpen waarom, om dan daaruit te leren.”

Ingrid: “Ik heb met mijn kinderen een contract afgesloten. Eentje met een knipoog erin, maar daarin staat wel zwart op wit wat we van hen verwachten: dat ze zorg moeten dragen voor het toestel bijvoorbeeld, dat ze op restaurant of in de cinema hun gsm op stil moeten zetten, dat telefoontjes van mama of papa nooit worden genegeerd.... We hebben een voorbeeld op www.maisonslash.be staan. Je bepaalt samen de inhoud en ondertekent het, zo simpel.”

3. De smartphone in de slaapkamer? Geen goed plan…

Ingrid: “Wij hebben een vaste plaats in huis waar ’s avonds alle devices – dus smartphones maar ook bijvoorbeeld Nintendo Switch - moeten liggen. Die regel is er gekomen nadat ik had gemerkt dat mijn zoon ’s nachts had gesurft. Ook aan tafel en tijdens huiswerktijd dulden we geen smartphone in de buurt.”

Roel: “Bij ons gelden dezelfde regels. Tijdens het huiswerk mogen ze wel naar muziek luisteren.”

4. Als ouder heb je een voorbeeldfunctie

Roel: “Absoluut, daarom vermijden we privégebruik als de kinderen in de buurt zijn.”

Ingrid: “Ik geloof dat wij als ouders in de eerste plaats die online etiquette moeten bijbrengen, want op scholen wordt er nog te weinig bij stilgestaan. Ik las het onlangs nog: WhatsApp-pesten is het nieuwe pesten. Online groepjes waar sommige kinderen niet bij mogen, dat heeft een enorme impact. Ik vind het erg belangrijk om alle communicatiekanalen zo veel mogelijk open te houden, tegelijk besef ik dat zoiets niet voor iedereen evident is. Als een juf maar ook een ouder zelf amper social media gebruikt en niet weet wat pakweg TikTok of Instagram is, hoe kan je dan verwachten dat het kind dat correct gaat gebruiken… ‘Wat ben je aan het doen?’: een simpele vraag, maar ik denk dat ouders het gesprek vaker moeten aangaan. En blijven aangaan, want het verandert zo snel. Onlangs wilden we voor Maison Slash een artikel schrijven over de YouTube-filmpjes die onze kinderen bekijken. Tot onze schaamte beseften we dat we het eigenlijk zelf niet wisten…”

