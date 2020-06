Datingapp Grindr verwijdert mogelijkheid om profielen op etniciteit te filteren HR

02 juni 2020

16u57

Bron: ANP 0 iHLN Homodatingapp Grindr verwijdert de mogelijkheid om profielen op etniciteit te filteren. Het bedrijf doet dat naar aanleiding van reacties op een tweet waarmee Grindr de Black Lives Matter-beweging wilde steunen, schrijft weblog Engadget.

Jarenlang konden gebruikers op hun profiel allerlei gegevens over zichzelf invullen. Niet alleen op voor de hand liggende zaken als leeftijd, maar ook lichaamsgewicht, lengte, voorkeuren in bed en etniciteit. In het zoekscherm kunnen potentiële matches daar vervolgens op gefilterd worden.

De app ligt al jaren onder vuur omdat een deel van de gebruikers zich negatief uitlaat over minderheden. “No blacks, no femmes, no Asians”, staat er dan bijvoorbeeld in een profiel - ‘femmes’ staat voor homomannen die zich ‘vrouwelijk’ zouden gedragen. Tegelijkertijd wil Grindr een progressief imago handhaven en zegt het zero tolerance te hebben voor racisme en haatdragende uitingen.

Onlangs tweette het bedrijf een steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging en het protest tegen politiegeweld in de Verenigde Staten.

Omdat de app tegelijkertijd de optie biedt om zwarte mensen uit te sluiten in de zoekresultaten, werd daar boos op gereageerd. Grindr verwijderde de tweet en plaatste een nieuwe, waarin het belooft donaties aan goede doelen te doen en het etniciteitsfilter te schrappen.

