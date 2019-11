Dataverkeer kan over 10 jaar één derde van alle energie ter wereld opslorpen (Als datacenters, communicatienetwerken en apparaten niet efficiënter worden) ADN

De wereldwijde groei van het dataverkeer zal het stroomverbruik ervan de komende jaren stevig doen toenemen. Als er geen actie wordt ondernomen, dan kan in 2030 liefst 31 procent van het totale stroomverbruik ter wereld opgaan aan dataverkeer. Dat stelt het Economisch Bureau van bank ING vandaag.

“In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als die in 2018", stelt het ING Economisch Bureau. Als netwerken en datacenters de komende jaren niet efficiënter worden in het stroomgebruik van data, kan dat gebruik in 2030 in een doemscenario groeien naar 31 procent. Wordt er wel een efficiëntieslag gemaakt, zal het gebruik ‘slechts’ bijna verdubbelen: momenteel gaat van het wereldwijde energieverbruik 3 procent op aan data, in 2030 zal het dan zo’n 5 procent zijn.

Hoe het komt dat de digitale datastromen over tien jaar zoveel groter zullen zijn? “Dit komt bijvoorbeeld doordat meer mensen in Azië en Afrika toegang krijgen tot internet, bedrijven meer data verzamelen en bewerken en er meer gebruik wordt gemaakt van clouddiensten”, aldus ING. En de enorme groei van data is van invloed op het stroomverbruik van datacenters, communicatienetwerken en de apparaten die data verzenden en ontvangen.

Die datacenters, netwerken en apparaten moeten dus flink efficiënter worden. “Om de gevolgen van groeiende datastromen op de CO2-uitstoot te beperken, is in de eerste plaats een focus op efficiency-verhogende innovaties door technologie- en telecombedrijven nodig”, klinkt het. “Daarbij valt te denken aan de inzet van efficiëntere apparatuur en het uitfaseren van oudere generaties mobiele netwerken. In de afgelopen jaren heeft de sector al laten zien dat veel efficiënter met elektriciteit kan worden omgegaan, bijvoorbeeld door zuinigere koeling en de aanleg van glasvezel.”

Vergroening

Daarnaast is ook de inzet van hernieuwbare energie nodig. “De technologie en telecomsector kan extra groene opwekkingscapaciteit stimuleren door stroomcontracten op lange termijn voor de afname van een vaste hoeveelheid hernieuwbare energie aan te gaan. Dit levert een bijdrage aan de vergroening van de stroom van het elektriciteitsnet en zo aan de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050.”