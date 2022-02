Dankzij nieuwe knop kan je Instagram Story like geven, zonder bericht te sturen

gamereview ‘Pokémon Legends: Arceus’ is zelfs plezant voor wie niet van Pokémon houdt

RPG’s, daar zijn we hier eerder koele minnaars van. Te veel tekst wegklikken. Te weinig actie. Te traag. En ook op Pokémon is niet iedereen even dol. Maar onze (sam) was onlangs zo helemaal weg van Shin Megami Tensei V dat hij zich ook aan Pokémon Legends: Arceus zette. En hij zit daar graag.

7 februari