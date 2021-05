Dankzij deze simpele TikTok-hack krijg je meer spullen in jouw vaatwas

Een vaatwas is voor velen een must in het huishouden, maar het lukt niet altijd om alles in de machine te krijgen. Neem nu bijvoorbeeld een wijnglas dat nét te groot is om in het rek te kunnen zetten. Wat blijkt? De oplossing voor dat probleem zat al die tijd simpelweg ingebouwd in jouw vaatwas. Dat blijkt uit een opvallende TikTok die ondertussen viraal gegaan is.