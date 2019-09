Cybercriminelen runden websites vanuit oude NAVO-bunker in Duitsland, onderzoek naar bende duurde bijna 5 jaar Techredactie

27 september 2019

16u43

Een groep cybercriminelen heeft wel een bijzonder opvallend hoofdkwartier betrokken. De bende werd ger und vanuit een Duitse bunker die vroeger door de NAVO werd gebruikt. De ontmanteling begon gisterenavond. In Duitsland en Nederland werden aansluitend meerdere gebouwen doorzocht.

In de bunker in Traben-Trarbach, in het zuidwesten van Duitsland, stond een groot serverpark. Daarop konden hun klanten websites voor het dark web huisvesten, het afgeschermde deel van het internet. Op die sites wordt gehandeld in verboden spullen.



De criminelen gebruikten de servers om te handelen in drugs, vervalste documenten, gestolen gegevens en kinderporno. Ook voerden ze cyberaanvallen uit. Eind november belaagden ze bijvoorbeeld meer dan een miljoen routers in Duitsland tegelijk.



Ondergrondse marktplaats

De Wallstreet Market, een van de grootste ondergrondse marktplaatsen ter wereld, werd ook beheerd vanaf de servers in Traben-Trarbach. Dat forum werd eerder dit jaar opgerold. Ook marktplaatsen met namen als Cannabis Road, Fraudsters, Flugsvamp 2.0, orangechemicals, acechemstore en lifestylepharma werden gerund vanaf de servers.



Het onderzoek naar de bende duurde bijna vijf jaar. In totaal zijn er dertien verdachten, waaronder drie Duitsers en zeven Nederlanders, zegt openbaar aanklager Juergen Bauer. Inmiddels zijn er zeven verdachten opgepakt.

Duitse media melden dat het bunkercomplex zou zijn aangekocht door een Nederlandse investeerder, die er een rekencentrum zou hebben ingericht. In Nijmegen is de woning van een 52-jarige verdachte doorzocht. Daarbij is computerapparatuur in beslag genomen, maar de man is niet aangehouden. In onder meer Rotterdam hebben getuigen administratie gedeeld met de rechercheurs, aldus de Nederlandse politie.