Cybercriminelen nemen videomeetings in het vizier ADN

31 maart 2020

15u39

Bron: Belga 0 iHLN IT-beveiligingsbedrijf Check Point heeft een techniek blootgelegd waarmee een hacker videocalls via het platform Zoom kan identificeren en volgen. Het gebruik van en de belangstelling voor dergelijke videocommunicatieplatforms zijn toegenomen nu veel mensen thuiswerken in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Zoom is een van de meest gebruikte platforms ter wereld, aldus Check Point.

"De voorbije weken hebben we een grote toename gemerkt van nieuwe domeinregistraties met 'Zoom' in verwerkt", aldus een onderzoeker bij het IT-beveiligingsbedrijf.

Voor elke toonaangevende communicatietoepassing zijn er al nieuwe phishing-websites opgemerkt Check Point

Nieuwe domeinen

"Sinds het begin van het jaar zijn er meer dan 1.700 nieuwe domeinen geregistreerd, waarvan 25 procent in de afgelopen week." Van die geregistreerde domeinen bleek 4 procent echter verdachte kenmerken te bevatten.



Check Point merkt op dat Zoom niet de enige geviseerde applicatie is. "Voor elke toonaangevende communicatietoepassing zijn er al nieuwe phishing-websites opgemerkt", klinkt het. Zo is de officiële website ‘classroom.google.com’ nagebootst door ‘googloclassroom\.com’ en 'googieclassroom\.com’.

Daarnaast zijn ook bestanden met namen waarin 'Zoom' of 'Microsoft' zit, opgemerkt die nog meer kwaadaardige software installeren op getroffen computers.

Voorzichtig

"In deze periode, waarin bedrijfsprocessen en communicatie virtueel worden, is veilig surfgedrag uiterst belangrijk", aldus Check Point.

Het bedrijft raadt daarom aan om heel voorzichtig te zijn met e-mails en bestanden van onbekende afzenders, geen onbekende bijlagen te openen of onbekende links aan te klikken en aandachtig te zijn voor valse domeinnamen en spelfouten in e-mails en websites. Wie iets online bestelt, krijgt de raad om dat te doen op geverifieerde webshops of authentieke bronnen.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) had vorige week ook al gewaarschuwd dat de pogingen tot phishing zijn toegenomen. Het CCB stelde een sterke stijging vast in valse berichten rond het coronavirus die online en via sms worden verspreid.

Lees ook: Met deze 5 tips kan je volgens onze techexpert het beste videobellen (+)