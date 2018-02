Cybercrimineel die website maakte waar hackers hun malware konden testen, veroordeeld tot twee jaar cel ADN

15 februari 2018

17u30

Bron: ANP 0 iHLN Een 24-jarige Brit is veroordeeld tot twee jaar celstraf, omdat hij een site had gemaakt waar hackers hun malware konden testen. Op reFUD.me konden ze tegen betaling zien of hun schadelijke programma's in staat waren om antivirussoftware te omzeilen.

Goncalo Esteves, alias KillaMuvz, uit de stad Colchester liep tegen de lamp na een gezamenlijk onderzoek van de Britse justitie en cyberbeveiliger Trend Micro.

Hij maakte ook twee programma's, Cryptex Reborn en Cryptex Lite, waarmee hackers hun schadelijke programma's konden vermommen om door de beveiliging van computers te komen. Dat wordt FUD genoemd, een afkorting van Fully UnDetectable. Esteves had zelfs een eigen klantenservice via Skype.

Tussen 2011 en 2015 ontving Esteves in totaal 32.000 pond (36.000 euro) via meer dan achthonderd transacties via betalingsdienst PayPal. Hij liet zich ook betalen in bitcoins en Amazon-waardebonnen, dus justitie gaat ervan uit dat hij nog veel meer heeft verdiend.