Cyberaanval op Winterspelen bedoeld om te verstoren mvdb

12 februari 2018

21u32

Bron: AD.nl 0 iHLN De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn tijdens de openingsceremonie vrijdag getroffen door een cyberaanval. Het is nog niet bekend wie achter de aanval zitten. De cyberactie was vooral bedoeld om te verstoren, meldde cyberbeveiliger Talos maandag na een eerste onderzoek.

De daders wilden Zuid-Korea of het Internationaal Olympisch Comité in verlegenheid brengen. Het was ze waarschijnlijk niet te doen om het stelen van informatie.

De organisatoren van de Winterspelen hebben de cyberaanval bevestigd, maar ze willen niets zeggen over de achtergronden. "We gaan hier niet op reageren. We zijn hiermee bezig. We zorgen ervoor dat de systemen veilig zijn en ze zijn veilig", zei een woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Zuid-Korea waren er "een paar problemen" bij systemen die niet essentieel zijn.



Tijdens de openingsceremonie viel de wifiverbinding uit. Ook was een olympische site uit de lucht, waardoor toeschouwers geen tickets konden printen. Het is echter niet helemaal duidelijk of dit door de cyberaanval komt. Na een halve dag waren de systemen hersteld.

We zijn hiermee bezig. We zorgen ervoor dat de systemen veilig zijn en ze zijn veilig Woordvoerder Internationaal Olympisch Comité

Het is ook nog niet bekend hoe de daders zijn binnengekomen in de getroffen systemen. Mogelijk hadden ze eerder al gebruikersnamen en wachtwoorden in handen gekregen.

Olympic Destroyer

Talos noemt de aanval Olympic Destroyer. Die verwijdert alle data op het getroffen systeem en schakelt het vervolgens uit. Daarmee wordt het onbruikbaar. Bovendien is het dan moeilijker om sporen van de daders te achterhalen. De manier van aanvallen doet volgens Talos denken aan de varianten van gijzelsoftware NotPetya en BadRabbit, die vorig jaar rondgingen. Die worden toegeschreven aan Rusland.

Rusland zelf had een paar dagen voor het begin van de Spelen al gezegd dat elk bericht dat er over Russische cyberaanvallen zou komen, ongegrond zou zijn. "We weten dat westerse media werken aan neponderzoeken over Russische vingerafdrukken bij cyberaanvallen. Natuurlijk zal er geen bewijs worden geleverd", verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.