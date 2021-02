Cryptomunt Dogecoin naar nieuw record

Dogecoin - met als symbool een meme van een hond - werd in 2013 gelanceerd als een grap op het internet; een parodie op de bitcoin-gekte. Intussen is de cryptomunt een van de grootste tien digitale munteenheden. Alles samen is er ruim 10 miljard dollar aan Dogecoin in omloop.

Boost

Nadat Dogecoin in januari al aanzienlijk in waarde was gestegen, kreeg de munt vorige week een enorme boost na met name een reeks tweets die Elon Musk, topman van elektrische autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, verstuurde.

Musk tweette in het verleden wel vaker over Dogecoin, al gaf hij eerder wel aan dat hij dat voor de grap doet. De laatste dagen blijkt de Teslatopman bijzonder enthousiast in te zetten op Dogetweets. Met gevolgen dus.

Simba

Ook andere celebrities hebben zich overigens in de Dogecoin-gekte gemengd. Zo heeft ook rapper Snoop Dogg zich geout als fan en liet ook Kiss-frontman Gene Simmons al van zich horen.

Elon Musk vatte op Twitter het geheel samen met een bewerkt plaatje uit ‘The Lion King’, waarin de aap Rafiki het pasgeboren leeuwtje Simba omhoog houdt. Musk had in een oudere Photoshop-versie zijn eigen hoofd over dat van Rafiki geplakt en het hoofd van de hond van Dogecoin over dat van Simba. Intussen zijn er nog Snoop Dogg -en Simmons-Rafiki’s tussen geplakt.

Musk noemde Dogeoin eerder op Twitter onder meer ook “de cryptomunt van het volk”. De berichten worden meteen duizenden keren geretweet.

