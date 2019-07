Cryptodieven maken bijna 30 miljoen euro buit bij flinke hack Japans cryptoplatform ADN

12 juli 2019

14u16

Bron: ANP 0 iHLN Het Japanse cryptoplatform BITpoint Japan heeft zijn activiteiten voorlopig opgeschort, na een stevige hack van het handelsplatform. Daarbij is waarschijnlijk voor 3,5 miljard yen, omgerekend bijna 30 miljoen euro, aan digitale munten gestolen.

Dat maakte de eigenaar van BITpoint Japan, Remixpoint, zelf bekend. Het gaat om digitale munten als bitcoin en ripple.

Er vinden wel vaker diefstallen van digitale munten plaats. Zo werd vorig jaar voor honderden miljoenen aan digitale munten geroofd bij de Japanse cryptobeurs Coincheck. Het Zuid-Koreaanse handelsplatform Coinrail had in 2018 ook te maken met hackers.



De berichtgeving rond de hack bij BITpoint had niet direct invloed op de koers van virtuele valuta. Dat valt op te maken uit gegevens van Coinmarketcap, dat de waarde van de munt bij verschillende beurzen weegt.