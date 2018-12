Criminelen profiteren van nieuwe Europese privacyregels HA

26 december 2018

Bron: BuzzT 2 iHLN Het leven van mensen die namaakspullen produceren en verkopen, is sinds een paar maanden een beetje makkelijker geworden. De criminelen profiteren namelijk van de nieuwe Europese privacyregels. Door de Algemene verordening gegevensbescherming is het voor speurders moeilijker geworden om te achterhalen wie er achter websites met namaakspullen zit. Europa werkt aan een oplossing voor de onbedoelde bijwerking, maar het is nog niet duidelijk hoe die eruit zal zien en wanneer die zal kunnen ingevoerd worden.

Veel namaakspullen worden online verkocht, zoals ook veel echte schoenen, kleren en andere producten via webshops aan de man worden gebracht. Volgens Chris Vansteenkiste, hoofd namaakbestrijding van de Europese politieorganisatie Europol, konden speurders vroeger zo zien wie een website had geregistreerd. “We konden zien wie het is, waar hij of zij woont, wat het telefoonnummer is. Maar die databank is nu afgesloten”, zegt Vansteenkiste.



Er is nog wel een omweg, via speciale verzoeken aan de instanties waar domeinnamen geregistreerd zijn, “maar de toegang ligt niet meer open. We moeten meer doen om informatie te weten te komen en dat maakt het werk lastiger”.

Grote merken

Europol is niet de enige die op de oplichters jaagt. Ook de grote merken, die erdoor gedupeerd worden, willen weten wie geld verdient met het verkopen van namaak. “Alle grote bedrijven hebben teams die het internet scannen op sites waar nagemaakte producten van hun firma worden aangeboden. Vroeger stelden ze een dossier op en gaven dat door aan de douane. Nu hebben ze totaal geen toegang meer. Dat remt ze in hun onderzoeken.”



Sommige webshops met namaakspullen willen profiteren van de naam van een bekend bedrijf, zoals een kledingfabrikant. Daar zetten ze dan een woord als outlet bij. “Mensen kennen outletwinkels en dus denken ze dat er ook outletsites van bestaan. De producten op die sites zijn 20 tot 30 procent goedkoper dan de originele goederen.”

Oplichters kopen daarnaast vervallen domeinnamen op, met honderden tegelijk. De site van een plaatselijke makelaar of vishandel is dan ineens veranderd in een schoenenshop.

Persoonlijke gegevens

Wie op zulke webshops koopt, loopt niet alleen het gevaar dat de spullen die ze krijgen, vals zijn. Het kan ook gebeuren dat ze niets krijgen, omdat de bestelling onderweg onderschept wordt door de douane. Er is ook de mogelijkheid dat de oplichters helemaal niets opsturen en ervandoor gaan met het geld van de kopers.

Consumenten lopen ten slotte ook het risico dat hun persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en kredietkaartnummer, in handen van criminelen vallen.