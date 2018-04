Coolblue brengt pakketjes rond met de fiets mvdb

03 april 2018

09u43

Bron: ANP 0 iHLN Coolblue levert voortaan zelf pakketjes af met de fiets. Vandaag reden de eerste bezorgers uit in Den Haag en Eindhoven, andere grote Nederlandse en Belgische steden volgen in de loop van dit jaar.

Coolblue is naar eigen zeggen het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat ervoor kiest om kleine pakketjes zelf per fiets te bezorgen.

"De grap is dat het geen grap is", verklaart topman Pieter Zwart, die op 1 april de plannen voor het eerst lanceerde.

Coolblue is nog op zoek naar minstens 250 fietskoeriers voor het bezorgen van pakjes. Dat worden volgens Zwart allemaal "echte Coolblue'ers", dus met een arbeidscontract. Hij doelt daarmee op het opgedrongen zelfstandigenstatuut voor fietsers van maaltijdenbezorgdienst Deliveroo.