Computer met nul kennis van schaken is na 4 uur beste schaker ter wereld Ton Voermans

15u26 3 Revolutie in 1997. Wereldkampioen Gary Kasparov verliest van computer Deep Blue. iHLN Vier uur. Meer had een computer van Google met nul komma nul kennis van schaken niet nodig om de beste schaker ter wereld te worden. Zowel de mens als specialistische schaakcomputers zijn kansloos tegen de kunstmatige intelligentie van AlphaZero.

Dat een computer de mens verslaat, is niet nieuw. Toenmalig wereldkampioen Gary Kasparov werd in 1997 verslagen door Deep Blue, een supercomputer van IBM. Sindsdien zijn schaakcomputers steeds beter geworden en is de mens kansloos. Het was destijds een ongekende sensatie dat een machine een mens wist te verslaan.

Schaakcomputers werden voorheen gevuld met een enorme database van schaakpartijen waaruit de computer de beste zetten haalde. AlphaZero wist helemaal niets van schaken. Het algoritme kreeg alleen de spelregels uitgelegd: dit mag een pion, zo gaat een paardensprong, dit is een rokade en dies meer. De software kreeg geen informatie over beroemde openingen en klassieke verdedigingen van schaakgrootmeesters. AlphaZero ging in moordend tempo tegen zichzelf schaken en werd met het uur beter. Van de 100 partijen tegen de Stockfish 8, de beste schaakcomputer ter wereld, werden er 27 door AlphaZero gewonnen. De overige werden remise. En dat pas vier uur nadat AlphaZero voor het eerst een zet op het schaakbord had gedaan.

Superieure levensvorm

"Ik hem me altijd afgevraagd hoe het zou gaan als een superieure levensvorm op aarde zou landen en ons zou laten zien hoe zij schaken," zei de Deense schaakgrootmeester Peter Heine Nielsen tegen de BBC. "Nu weet ik het."

De software wist ook binnen 8 uur het spel Go (moeilijker dan schaken) tot in de perfectie te beheersen en de vorige kampioen (AlphaZero Go) te verslaan. Ook het Japanse spel Shogi (een soort schaakspel) had binnen twee uur geen geheimen meer voor AlphaZero.

Het bijzondere is dat AlphaZero niet gemaakt is voor denksporten, het algoritme kan voor tal van doelen ingezet worden. Alpha Zero wordt gemaakt door Deepmind, een dochterbedrijf van Google. Directeur Demis Hassabis zei eerder al dat de kunstmatige intelligentie van zijn bedrijf ook kan worden gebruikt om nieuwe medicijnen te maken of om nieuwe materialen te ontdekken.