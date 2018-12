Chinese scholen willen komaf maken met spijbelaars: leerlingen moeten uniformen met trackingsoftware dragen ttr

Verschillende scholen in de Chinese provincie Guizhou verplichten hun leerlingen om 'slimme uniformen' te dragen. Zowel in het jasje als in de broek zit een chip, waardoor de directieleden nauwkeurig kunnen traceren waar de leerlingen zich bevinden. Dat schrijft 'The Global Times'. Op die manier hopen de Chinese scholen te verhinderen dat leerlingen spijbelen.

Spijbelende leerlingen van tien Chinese scholen in de provincie Guizhou zullen wellicht twee keer nadenken als ze een ontsnappingspoging ondernemen. De directieleden van deze scholen lieten een uniform met een trackingsysteem ontwikkelen. Aan de hand van twee chips in het uniform kan in de gaten gehouden worden wanneer een leerling de school betreedt en verlaat. Deze informatie wordt zowel naar de ouders van de leerlingen als naar de leerkrachten doorgestuurd.

“Makkelijk, ik draag gewoon een ander uniform”, denken slimme spijbelaars wellicht. Maar ook daar hebben de scholen iets op gevonden. Door middel van gezichtsherkenning bij de schoolpoort wordt gekeken of de leerlingen het juiste uniform dragen, zo bericht ‘The Verge’. Als leerlingen toch een poging ondernemen om de school vroegtijdig te verlaten zonder toestemming, gaat er een alarm af. Lin Zongwu, een van de directieleden, geeft aan dat de leerlingen na schooltijd niet gevolgd worden.

Opmerkelijk: het uniform heeft nog een andere bijzondere functie. Slapen tijdens de les lijkt voorgoed verleden tijd. Met de chips kan immers onmiddellijk gedetecteerd worden of een leerling aan het indommelen is. Het klinkt als een scenario van een sciencefictionfilm, maar voor deze Chinese leerlingen is het realiteit.