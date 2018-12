Chinese rechter verbiedt verkoop iPhones ttr

10 december 2018

16u22

Bron: belga, anp 0 iHLN Een rechter in China heeft de import en verkoop van bepaalde types iPhones van Apple verboden, meldt de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. De twee concerns zijn al geruime tijd verwikkeld in een ruzie over patenten. Qualcomm spande daarom onlangs een rechtszaak tegen Apple in China aan wegens inbreuk op patentrechten.

Qualcomm beschuldigt Apple ervan zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple vindt juist dat de chipgigant misbruik maakt van zijn dominante positie op de markt.



Het verbod in China geldt voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X, zo schrijft Qualcomm in een persverklaring. De patenten die Apple zou misbruiken, hebben betrekking op software voor het aansturen van touchscreens en het verkleinen van foto’s. Apple liet in een reactie weten dat de smartphones verkrijgbaar blijven in het Aziatische land, maar met vernieuwde software.

Het Amerikaanse techbedrijf wil nu in beroep gaan en schildert de juridische acties van Qualcomm af als een “wanhopige poging van een bedrijf dat wereldwijd wordt onderzocht door toezichthouders”. De technologiebedrijven vechten hun vete wereldwijd uit. Zo vocht Apple onlangs vier patenten van Qualcomm bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau aan. Ook in Duitsland staat een proces om patenten gepland.