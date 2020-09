China wil “oneerlijke” TikTok-deal met Oracle en Walmart niet goedkeuren NLA

23 september 2020

11u07

Bron: Reuters, ANP, TechCrunch 2 iHLN Peking zal de “oneerlijke” deal niet goedkeuren die het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle en de supermarktketen Walmart met de Chinese videoapp TikTok hebben gesloten. Dat schrijft de Chinese staatskrant Global Times in een commentaarstuk.

TikTok zou in de Verenigde Staten ondergebracht worden onder een nieuw dochterbedrijf van het Chinese ByteDance, TikTok Global. Het Chinese technologiebedrijf krijgt naar eigen zeggen 80 procent van de aandelen van TikTok Global in handen. De overige 20 procent gaan naar Oracle (12,5 procent) en Walmart (7,5 procent). Dat is concreet een minderheidsbelang, maar Washington weegt naar verluidt mee dat Amerikaanse investeerders bij elkaar opgeteld al 40 procent van ByteDance zelf bezitten. Volgens die redenering is TikTok Global, direct of indirect, voor 53 procent in Amerikaanse handen.

De Amerikaanse president Donald Trump benadrukte maandag dat hij daar niet akkoord mee ging. Hij vindt dat Oracle en Walmart “totale controle” moeten hebben over TikTok, anders keurt hij de deal niet goed. Als ByteDance dus 80 procent van de aandelen behoudt, komt er geen akkoord. “Er kan geen enkele risicofactor zijn”, zei hij op het tv-programma Fox and Friends.

“Oneerlijke deal”

Die uitspraak is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Chinese overheid. De Global Times schrijft in een commentaarstuk dat Peking een streep door deze overeenkomst heeft gezet. “De voorwaarden van de deal zijn typisch voor het pestgedrag en de criminele logica van Washington. Ze zijn een gevaar voor China’s binnenlandse veiligheid, belangen en waardigheid", staat in de krant te lezen.

“De deal is oneerlijk. Washington stelt onredelijke eisen. Wij geloven niet dat Peking zo’n overeenkomst zal goedkeuren”, besluit het commentaarstuk. De Global Times is doorgaans goed geïnformeerd als het om de Chinese overheid gaat, omdat het medium gelieerd is aan het Volksdagblad, de officiële spreekbuis van de Communistische Partij in het Aziatische land.

Trump betoogt al weken dat TikTok Amerikanen spioneert voor het communistische regime in Peking. Begin augustus gaf hij moederhuis ByteDance tot 20 september tijd om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten over te laten aan een Amerikaanse onderneming. Zo niet zou TikTok, dat in de VS ongeveer 100 miljoen gebruikers heeft, verdwijnen uit de app-stores. Die deadline werd intussen met een week uitgesteld.