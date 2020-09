China verkiest einde TikTok in VS boven gedwongen verkoop AW

11 september 2020

21u49

Bron: ANP, Belga 4 iHLN De Chinese regering ziet liever dat de video-app TikTok in de Verenigde Staten verdwijnt, dan dat de Amerikaanse activiteiten van het platform gedwongen worden verkocht. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden.



De regering-Trump eist dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt. De VS vrezen immers dat alle persoonlijke data die de app vergaart, bij de Chinese overheid terechtkomen. Als de verkoop niet voor aanstaande dinsdag rond is, verbieden de VS het platform. ByteDance is in gesprek over een verkoop. Mogelijke kopers zijn technologiebedrijven Microsoft en Oracle.



Chinese functionarissen denken dat een gedwongen verkoop zowel ByteDance als de Chinese overheid zwak zou doen overkomen tegenover druk uit Washington, aldus de ingewijden aan Reuters. Zij willen anoniem blijven vanwege de gevoelige situatie. Naar verluidt overweegt China ook om regels over de uitvoer van technologie zodanig aan te passen dat eventuele deals rond TikTok worden vertraagd zolang dat nodig is.



China is zelf fel gekant tegen de gedwongen verkoop van TikTok in de VS. De regering van het land zou vorige maand al een lijst hebben aangepast van technologieën die niet zonder goedkeuring van de overheid kunnen worden verkocht aan het buitenland, zodat TikTok pas verkocht kan worden na groen licht uit Peking.

ByteDance verklaarde aan Reuters dat de Chinese overheid nooit te kennen heeft gegeven dat TikTok zou moeten stoppen in de VS. Woordvoerders voor de Chinese overheid hebben niet direct gereageerd op vragen van het persbureau.

