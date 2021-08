China maakt meer bekend over regulering grote techbedrijven

Apple verdedigt nieuwe fotoscan­soft­wa­re voor kindermis­bruik: “Verkeerd begrepen”

14 augustus De nieuwe software van techgigant Apple die moet controleren of gebruikers afbeeldingen van kindermisbruik op hun telefoon hebben, is "over het algemeen verkeerd begrepen", stelt Apple-softwaretopman Craig Federighi in een gesprek met zakenkrant Wall Street Journal. Volgens Federighi zijn de systemen van Apple niet minder veilig of vertrouwelijk als de veelbesproken software gebruikt wordt.