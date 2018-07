China bouwt 10 kilometer lange testbaan voor hyperloop mvdb

20 juli 2018

18u28

China wil meedoen in de race om de hyperloop. In de zuidelijke stad Tongren moet een testbaan van ongeveer 10 kilometer worden gebouwd. Als de tests goed uitpakken, zou het traject kunnen worden uitgebreid.

De autoriteiten in de zuidwestelijke stad Tongren gaan samenwerken met het Amerikaanse bedrijf Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Dat is een van de ondernemingen die werken aan de hyperloop. HTT is naar eigen zeggen ook bezig met hyperloopprojecten in Abu Dhabi, Frankrijk en Tsjechië.



Magneetzweeftrein

China telt 1,4 miljard inwoners. Het land zoekt nieuwe technologieën om het openbaar vervoer te verbeteren en vervuiling tegen te gaan. Zo wordt de ene na de andere hogesnelheidsspoorlijn uit de grond gestampt. Shanghai heeft een magneetzweeftrein vanaf de luchthaven. Een rit van 30 kilometer duurt ongeveer 8 minuten, met een topsnelheid van 400 kilometer. Een hyperloop zou nog drie keer zo snel moeten gaan.

De hyperloop is gebaseerd op een idee van zakenman Elon Musk, de man achter betaaldienst PayPal, automaker Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het idee is dat een capsule met mensen of vracht door een vacuümbuis schiet. Door de lage luchtweerstand zou het vaartuig snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur moeten kunnen halen.