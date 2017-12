Child Focus trekt aan alarmbel: "YouTube is etalage voor kinderporno" HA

Pedoseksuelen gebruiken relatief onschuldige filmpjes op YouTube als uitstalraam om hun collectie kinderporno aan te prijzen. Dat heeft The New York Times ontdekt na undercoveronderzoek. Ook bij Child Focus kennen ze het probleem. "We roepen iedereen op om zaken op sociale media die niet helemaal pluis zijn te melden bij ons", zegt woordvoerder Dirk Depover.

De beelden op YouTube die als 'grijzezonekinderporno' worden omschreven, zijn vaak "vrij onschuldig", legt Depover uit. "Het gaat bijvoorbeeld om een kindje in bad, of een meisje dat haar lippen stift. Dat is op zich niet strafbaar, maar heeft voor bepaalde personen toch een erotische waarde."

Het échte probleem zijn de commentaren onder de videobeelden. Daar vind je tips terug om echte kinderporno te gaan delen via andere communicatiekanalen. Het geëncrypteerde Telegram - ook populair bij terreurgroepen - wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt.

"Kat-en-muisspel"

Child Focus kent het gevaar, maar ziet niet meteen een pasklare oplossing. "Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van sociale media zelf om de zaken op orde te houden en te verhinderen dat ze worden gebruikt om kinderporno te delen of daders met elkaar in contact te brengen", zegt Depover. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor sites als YouTube, waar met bewegende beelden wordt gewerkt. Bovendien verandert de technologie nog elke dag. "Dat is een soort kat-en-muisspel met de daders. Politie en andere diensten moeten zich voortdurend blijven aanpassen."

Depover roept iedereen die iets verdachts ziet op sociale media, wel op om dat te melden. Dat kan via het noodnummer 116 000 of via de website www.stopchildporno.be.

Child Focus neemt dan contact op met de bevoegde instanties. Bij YouTube heeft het bijvoorbeeld de status van 'trusted flagger': filmpjes die door Child Focus als ongepast worden gevlagd, worden in de meeste gevallen verwijderd door de videosite.