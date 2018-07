CEO Google reageert: "Beslissing EU is verontrustend signaal in het voordeel van betalende systemen" ADN

18 juli 2018

19u23

Bron: Belga 1 iHLN De beslissing van de Europese Commissie om Google een boete van 4,3 miljard euro op te leggen, is een verontrustend signaal in het voordeel van propriëtaire of betalende systemen. Zo reageert de CEO van Google, Sundar Pichai, op de boete.

Momenteel biedt Google het Android-platform gratis aan aan producenten, benadrukt Pichai, die suggereert dat dat in de toekomst misschien niet meer mogelijk zal zijn.

"De vrije verspreiding van het Android-platform en van het pakket applicaties van Google is niet alleen efficiënt voor telefoonfabrikanten en operatoren, maar is ook een groot voordeel voor ontwikkelaars en consumenten", zegt Pichai in een blogpost.



"Als producenten en mobielenetwerkoperatoren onze apps niet meer kunnen gebruiken in hun breed aanbod van toestellen, zou dat de balans van het ecosysteem van Android verstoren. Tot nu toe betekende het businessmodel van Android dat we telefoonmakers geen kosten moeten aanrekenen voor onze technologie, of dat we afhankelijk zijn van een streng gecontroleerd distributiemodel."

Google is veroordeeld omdat het telefoonfabrikanten zou hebben gedwongen om Google-apps te installeren als ze het door Google gemaakte besturingssysteem Android meeleverden. In de blogpost ontkent Pichai dat niet, maar benadrukt hij dat fabrikanten de keuze hebben om ook apps van andere producenten op de toestellen te zetten, en dat ze niet verplicht zijn om gebruik te maken van hun diensten.

Lees ook: Margrethe Vestager, de vrouw die Google een recordboete van 4,3 miljard euro oplegt

"Zorgvuldige balans"

"In 2007 kozen we ervoor om Android gratis aan te bieden. Aan het bouwen van Android zijn uiteraard kosten verbonden, en Google heeft in het afgelopen decennium miljarden geïnvesteerd om van Android te maken wat het vandaag is. Die investering is de moeite omdat we aan telefoonfabrikanten de optie kunnen bieden om een reeks populaire apps (zoals Search, Chrome, Play, Maps en Gmail) op voorhand te installeren. Sommige van die apps genereren inkomsten voor ons, en ze zorgen er allemaal voor dat de telefoon 'gewoon werkt' als hij uit de verpakking wordt gehaald", aldus de CEO. "Telefoonmakers moeten onze diensten niet gebruiken, en ze mogen ook apps van onze concurrenten naast de onze op de toestellen zetten."

De beslissing van vandaag verwerpt het businessmodel dat Android ondersteunt, dat meer keuze heeft gecreëerd voor iedereen, en niet minder. De CEO van Google, Sundar Pichai

Volgens de CEO heeft Google zo een "zorgvuldige balans" gecreëerd die door de beslissing van de Commissie wordt verstoord. Europa geeft dan ook een verontrustend signaal in het voordeel van betalende systemen, tegenover open systemen. "Snelle innovatie, een brede keuze en dalende prijzen zijn klassieke eigenschappen van een robuuste concurrentie, en Android heeft die allemaal bereikt. De beslissing van vandaag verwerpt het businessmodel dat Android ondersteunt, dat meer keuze heeft gecreëerd voor iedereen, en niet minder", besluit de CEO, die nog herhaalt dat het bedrijf in beroep zal gaan.