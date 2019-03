Centrum voor Cybersecurity waarschuwt: “Dagelijks 3 slachtoffers van ‘Microsoft scam’” Aline Cautreels

29 maart 2019

13u02

Dagelijks worden minstens 3 à 4 Belgen het slachtoffer van oplichters die zich voordoen als technici van Microsoft of Apple, de zogenaamde Microsoft Scam of Tech Scam. Het Centrum voor Cybersecurity in ons land maakt zich zorgen want het aantal meldingen is ook spectaculair gestegen.

De manier van oplichten is lang niet nieuw. Maar het aantal meldingen is de afgelopen jaren wel fors gestegen. Het meldpunt voor fraude van de Federale Overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar 971 meldingen van deze vorm van oplichting, en dat is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. In 2016 waren dat er nog maar 174.

Werkwijze

De oplichters doen zich voor als technici van Microsoft of Apple. Ze bellen je op met een vaste lijn. Je hebt zogezegd een probleem met je computer maar hij of zij kan je helpen. Maar ook bij het eerste contact zijn de oplichters sluw: plots verschijnt er een virusmelding op je scherm en loopt je computer vast. Je wordt uitgenodigd om een 078-lijn te bellen waar men je heel graag helpt en lang aan de (betalende) lijn houdt.

Vaak spreekt de persoon gebrekkig Nederlands of enkel Engels. De oplichter laat je geloven dat er een veiligheidsprobleem is met je computer en stelt voor om je computer te beveiligen. Daarna vraagt hij je om bepaalde handelingen te doen: de computer opstarten, naar een bepaalde website surfen of een applicatie downloaden. Sommigen proberen je een onbekende antivirus software te verkopen om de virussen, die je helemaal niet hebt, te verwijderen.

Op die manier krijgen ze toegang tot je computer. De oplichters proberen hun slachtoffers bang te maken en komen vaak zeer bedreigend over. Ze nemen niet alleen je schermen over en blokkeren je computer, ze deinzen er niet voor terug om van op afstand je printer in werking zetten of je webcam te activeren. Daarnaast dwingen ze mensen om hun mobiele telefoon uit te zetten om te voorkomen dat slachtoffers verwittigd worden door bijvoorbeeld hun bank die een verdacht transactie opmerkte.

Ten slotte is het de bedoeling om je rekening te plunderen. Om het probleem op te lossen moet je eerst betalen. De oplichter zal je naar een website leiden waar je een aankoop moet doen, waarna hij je bankgegevens zal stelen en je volledige bankrekening leeg zal halen. Er zijn ook al gevallen bekend waarbij mensen gevraagd wordt om een Bitcoin rekening te openen om de bedragen over te maken. Dit is natuurlijk helemaal verdacht.

Voorkomen

Het Centrum voor Cybersecurity is al langer op de hoogte van dat soort oplichtingspraktijken, maar ze maken zich vooral zorgen om de forse stijging van het aantal meldingen en slachtoffers. Daarom willen ze de bevolking waarschuwen.

Wantrouw altijd telefoonoproepen van bedrijven die je vragen om een aantal acties uit te voeren op je computer. Microsoft zal je nooit ongevraagd contacteren om een probleem te melden, dit bevestigt ons Karel Dekyvere, Chief Security Officer bij Microsoft België en Luxemburg.

Laat je computer niet overnemen door iemand die je niet kent en voer geen betalingen uit, ook niet van enkele euro’s, terwijl een onbekende je computer heeft overgenomen.

Verwijder alle toepassingen of programma’s die je op vraag van de oplichter installeerde op je computer. Voer een virusscan uit en verwijder malware al die gevonden wordt.