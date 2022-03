Censuur gaat steeds verder: Rusland blokkeert officieel toegang tot Facebook

Spaargids.be Reizen met een mobilhome steeds populair­der: zoveel kost het om ervoor te lenen

De populariteit van mobilhomes neemt jaar na jaar toe. Volgens de European Caravan Federation steeg de verkoop na het recordjaar 2020 vorig jaar opnieuw met ruim dertig procent. In totaal ging het in ons land om maar liefst 7.086 nieuwe geregistreerde campers. Voor wie deze zomer droomt van de vrijheid van een mobilhome, vormt een lening misschien wel een duwtje in de rug. Spaargids.be zocht uit hoeveel intrest je betaalt en waar je rekening mee moet houden.

