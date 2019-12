Cardioloog daagt Apple voor rechter: “Mijn uitvinding zit in de Apple Watch” ADN

29 december 2019

17u12

Bron: ANP 0 iHLN Een cardioloog uit New York heeft Apple aangeklaagd omdat het techconcern ongevraagd een door hemzelf gepatenteerde uitvinding zou hebben verwerkt in de Apple Watch.

De arts beweert dat het slimme horloge inbreuk maakt op zijn patent voor een methode om een ​​onregelmatige hartslag te detecteren. Via een rechtszaak hoopt hij bij Apple een schadevergoeding te kunnen loskrijgen.

De Apple Watch is een belangrijke inkomstenbron voor het bedrijf uit Cupertino. Het zakelijke segment waar het slimme horloge onder valt, samen met Apple TV en de Beats-koptelefoons, was afgelopen boekjaar goed voor meer dan 24 miljard dollar aan omzet.



Apple krijgt net als andere grote technologiebedrijven vaker claims aan de broek over vermeende schending van patenten. Het bedrijf geeft doorgaans geen commentaar op dit soort beschuldigingen zolang ze onder de rechter zijn. Ook nu heeft Apple niet publiekelijk gereageerd.