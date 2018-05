Cambridge Analytica vraagt ook in VS het faillissement aan ADN

18 mei 2018

09u57

Bron: Belga 0 iHLN Cambridge Analytica, het Britse dataverwerkingsbedrijf dat in het middelpunt staat van het privacyschandaal rond Facebook, heeft in de Verenigde Staten een aanvraag tot faillissement ingediend.

Dat gebeurde bij een rechtbank in New York, zo bleek vandaag uit gerechtelijke bron. Het bedrijf liet begin mei al weten alle activiteiten stop te zetten. Ook in Groot-Brittannië werd een faillissementsprocedure opgestart.

Volgende week dinsdag komt Facebook-baas Mark Zuckerberg naar het Europees Parlement in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Zuckerberg zal achter gesloten deuren de fractieleiders en enkele vooraanstaande leden van de bevoegde commissie uitleg verschaffen over de wijze waarop Facebook omspringt met persoonlijke gegevens van gebruikers.