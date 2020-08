ByteDance bereid om Amerikaanse activiteiten TikTok te verkopen RL HR JTO

01 augustus 2020

05u42

Bron: ANP, Reuters 62 iHLN De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd de populaire socialemedia-app TikTok van het Chinese bedrijf ByteDance te verbieden in de Verenigde Staten. Dat zei hij gisteren aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One tegen journalisten. Volgens The New York Times en persbureau Bloomberg is ByteDance bereid om het volledige Amerikaanse deel van het bedrijf te verkopen.



“Wat TikTok betreft, we gaan ze verbieden in de Verenigde Staten”, aldus Trump. De president stelde het verbod vandaag nog te zullen bekrachtigen. Dat zou volgens hem kunnen door middel van een presidentieel decreet of een economische noodwet.

De Amerikaanse overheid doet al een tijd onderzoek naar TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen. De Verenigde Staten zien dat als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat ByteDance zo veel informatie over Amerikaanse burgers vergaart. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid.

Eerder meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat Trump aan een order zou werken dat ByteDance dwingt TikTok te verkopen.

Verkoop

ByteDance is nu bereid om het volledige Amerikaanse deel van het bedrijf te verkopen. Dat zeggen bronnen tegen The New York Times en persbureau Bloomberg. De app heeft volgens de internetgigant 100 miljoen gebruikers in de VS, dat is bijna een derde van de Amerikaanse bevolking.

Vanessa Pappas, directeur van TikTok in de Verenigde Staten, reageerde eerder vandaag via Twitter op de oproep van president Donald Trump om het medium te verbieden door te stellen dat het “nergens heengaat.”

Microsoft zou een van de bedrijven zijn die in gesprek is met ByteDance voor de overname van het sociale medium. Over de prijs van TikTok is nog niets bekendgemaakt.

#TikTok US General Manager Vanessa Pappas reacts to possible shut down in the country by Donald Trump:



“We’re not planning on going anywhere.”



pic.twitter.com/TmFjzafcey Pop Crave(@ PopCrave) link

