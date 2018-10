Bye bye USB-sticks? UGent onderzoekt data-opslag in poeder ADN

29 oktober 2018

Wetenschappers van de Universiteit Gent hebben een manier ontwikkeld om informatie op te slaan onder de vorm van poeder. De biochemische technologie kan op die manier klassieke opslagmethoden zoals USB-sticks vervangen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature Communications.

Wetenschappers van de Universiteit Gent uit de chemie, biochemie en informatica hebben de krachten gebundeld om gegevens op een andere manier op te slaan. Ze lieten zich inspireren door de natuur, waar genetische informatie opgeslagen wordt in het DNA.

De onderzoekers ontwikkelden een chemisch proces waarin informatie, zoals een stukje tekst of een QR-code, kan worden opgeslagen onder de vorm van een poeder.

Het uitlezen van de informatie gebeurt via een analysemethode die in de biochemie wordt toegepast. Op die manier kunnen moleculen voortaan rechtstreeks linken naar een website, een stadsplan of een app. Op termijn zou de poedermethode ook grote hoeveelheden informatie kunnen bevatten, zoals de capaciteit van een USB-stick.



De technologie is interessant omdat de huidige opslagapparatuur in de toekomst niet meer in staat zal zijn om al die informatie bij te houden. Zo zijn er grote hoeveelheid zware metalen nodig om USB-sticks of harde schijven te maken. Servers verbruiken op hun beurt erg veel energie om informatie op te slaan.