Burgerrechtenorganisaties kritisch over mogelijke ban politieke advertenties Facebook: “Niets anders dan een afleiding”

12 juli 2020

15u32

Bron: ANP 1 iHLN Burgerrechtenorganisaties reageren kritisch op de overweging van Facebook om in de dagen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen Burgerrechtenorganisaties reageren kritisch op de overweging van Facebook om in de dagen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen politieke advertenties van het socialmediaplatform te weren . Activisten stellen dat zo'n verbod weinig zal doen om de soms haatdragende teksten op Facebook aan te pakken.

"Facebook beweert om de vrije meningsuiting te geven, maar zou de politieke meningsuiting liever helemaal beperken dan de verantwoordelijkheid te nemen om haatdragende taal, kiezersonderdrukking en desinformatie te beteugelen", stelt Color of Change-president Rashad Robinson op Twitter. "Dit is niets anders dan een afleiding", vulde Derrick Johnson aan. Hij staat aan het hoofd van de National Association for the Advancement of Coloured People. "Dit doet niets aan het feit dat het platform wordt gebruikt door witte supremacisten en andere haatgroepen, en het belet ook niet dat politieke campagnes en binnenlandse of buitenlandse entiteiten verkeerde informatie voor kiezers verspreiden en onze verkiezingen verstoren."

Facebook en andere sociale media waren voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 nog een geliefd middel om nepnieuws te verspreiden. Vanuit Rusland plaatsten organisaties via valse profielen tienduizenden misleidende berichten en advertenties die voor verdeeldheid moesten zorgen.



De nieuwe maatregel die het bedrijf naar verluidt overweegt zou een ommekeer betekenen in het beleid van topman Mark Zuckerberg. Hij weigerde tot dusver in te grijpen bij berichten van politieke partijen, activisten of campagnebureaus, omdat dit op censuur zou neerkomen. De storm aan kritiek zette veel grote bedrijven er onlangs toe aan advertentiecampagnes via Facebook stop te zetten.

