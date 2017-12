Brussels technologiebedrijf krijgt geld van Zuckerberg en co FT

07u54 2 EPA Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Facebook. iHLN Een durfkapitaalfonds van onder andere de oprichters van sociaalnetwerksites Facebook, Twitter en Linkedin, pompt 40 miljoen euro in de Brusselse start-up Collibra. Dat heeft Sky News bekendgemaakt.

Volgens Sky News is Iconiq Ventures - een van Silicon Valleys meest prominente durfkapitaalfondsen - ermee akkoord gegaan een nieuwe investeringsronde te ondersteunen. De operatie zou de waarde van het Brusselse technologiebedrijf op 325 miljoen euro brengen. De deal zou binnenkort worden afgerond.



Iconiq beheert onder meer het kapitaal van Facebook-oprichter en -CEO Mark Zuckerberg, net als zijn tegenhanger bij Twitter Jack Dorsey en medeoprichter van het door Microsoft overgenomen Linkedin, Reid Hoffman. Het fonds investeerde al in de online taxidienst Uber en The Honest Company, een door Hollywood-actrice Jessica Alba opgericht verkoopplatform voor ethische consumptiegoederen.



Sky News bericht dat Iconiq er volgens insiders nu ook mee akkoord gaat Collibra te steunen nadat het Brusselse bedrijf ook investeringsvoorstellen van twee rivaliserende fondsen had gekregen.



De Belgische start-up is actief in data governance en helpt bedrijven om de door hen verzamelde data beter te begrijpen en te gebruiken. Het techbedrijf werd in 2008 opgericht door vier alumni van de Vrije Universiteit Brussel met steun van onder andere Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Midden oktober telde het bedrijf wereldwijd 240 medewerkers, van wie 70 in Brussel en de rest in de Amerikaanse poot van het bedrijf in New York. Collibra kondigde toen wel aan op zoek te zijn naar 120 nieuwe medewerkers, van wie minstens een derde in Brussel.