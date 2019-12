Britse overheid blundert bij toekennen eretitels: adressen van 1.000 prominenten, onder wie Elton John, online te grabbel gegooid HAA

28 december 2019

19u49

Bron: The Independent, BBC 1 iHLN De Britse autoriteiten hebben per ongeluk persoonlijke gegevens online gezet van mensen die een eretitel hebben gekregen. Het gaat om persoonlijke of werkadressen van zo’n 1.000 personen, onder wie de zanger Elton John, politici en politiemensen. De gevoelige informatie zou ongeveer een uur op internet hebben gestaan, meldt de BBC.

Ieder jaar kent de Britse overheid een rits eretitels toe. Dit jaar is dat niet anders, maar liep het wel mis. Om een nog onbekende reden werden de adressen van ongeveer 1.000 ontvangers een tijdlang openlijk op het internet te grabbel gegooid. Volgens The Independent was de adressenlijst een korte tijd zichtbaar op een overheidswebsite. Iedereen die de pagina bezocht, kon de gegevens downloaden als spreadsheet.

Het document bevatte de postcodes en de huisnummers van de woningen van tal van prominenten, onder wie bijvoorbeeld de Britse zanger Elton John, cricketster Ben Stokes en tv-kok Nadiya Hussain. Ook de adressen van oud-politiechefs en voormalige politicussen verschenen een tijdlang online, aldus de Britse krant. “Ik dacht eerst dat iedereen op de lijst toestemming had gegeven voor het publiceren van hun persoonlijke adressen. Maar toen zag ik een paar nogal gevoelige namen”, zegt een man die de adressen zag tegen de BBC.

Een woordvoerder van de Cabinet Office, die de Britse premier ondersteunt, erkent in The Independent dat er een fout is gebeurd. “Door een fout werd de New Year Honours 2020-lijst online gepubliceerd”, aldus de woordvoerder. “De informatie werd zo snel mogelijk verwijderd. We verontschuldigen ons bij alle betrokken en onderzoeken hoe dit is gebeurd”, klinkt het.

Het Information Commissioner’s Office (ICO), de privacywaakhond van Groot-Brittannië, bevestigt in de Britse krant dat het een onderzoek heeft geopend naar aanleiding van meldingen over een datalek. Ook wordt contact opgenomen met degenen die zijn getroffen door het lek.